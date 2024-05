La scienza affonda le vaccinazioni di massa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Un’indagine guidata dall’Istituto Mario Negri conferma l’evidenza: la risposta anticorpale degli individui dipende dal loro assetto genetico. Quindi i preparati Pfizer e Astrazeneca non dovevano essere obbligatori, come invece imposto da Speranza. Zhang Yongzhen è stato cacciato dal suo laboratorio: ora vi si è accampato davanti. Lo speciale contiene due articoli.

Iran, Balcani, Ucraina: per "scienza al NUoVO" inizio di maggio geopolitico e di viaggio - Tra giovedì 2 e mercoledì 8 maggio ospiti al NUoVO Luciano Manicardi,Gianni Galleri, Simone Bellezza e Andrea Braschayko ...

Leggi su (cuneodice)

Devis Bellucci / Eppure non doveva affondare - Devis Bellucci ha scritto un libro (pubblicato da Bollati Boringhieri) dove raccoglie una lunga sequela di errori commessi in ogni campo del sapere umano ...

Leggi su (primaonline)

A Cartoons On The Bay 'Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte' - L’arte di Stefano Bessoni protagonista a Cartoons On The Bay 2024 con la mostra 'Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte' a cura di Lorenza Fruci. Regista cinematografico, scrittore, ill ...

Leggi su (adnkronos)