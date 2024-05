La Red Bull conferma l' addio di Newey 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI - La Redha ufficializzato la separazione dal progettista inglese Adrian Newey, grande protagonista dei suoi trionfi in Formula 1, a inizio 2025. In un comunicato la scuderia austriaca con sede a Milton Keynes, in Inghilterra, ha precisato che Newey lascerà l'incarico di direttore tecnico nel primo trimestre del prossimo anno. Newey lascerà i compiti di progettazione della Formula 1 per concentrarsi sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red, la RB17, si legge nel comunicato. Per la prossima stagione si ipotizza un suo approdo alla Ferrari e nei giorni scorsi si è anche parlato di un incontro a Londra con Fred Vasseur, il team principal della rossa. Sotto la regia tecnica del 65enne ingegnere di Colchester, la Redha conquistato 7 titoli piloti e 6 costruttori tra il 2006 e il 2023 ma ...