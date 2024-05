La Pupa e il Secchione - Enrico Papi | Le foto a torso nudo che pubblico sui social? Lo so che sono ridicolo ma…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo la sua esperienza come opinionista nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi,nelle ultime settimane è tornato in tv, nel ruolo di conduttore nella nuova edizione de Lae il, il noto format di Italia 1 in cui due mondi completamente diversi cercano di incontrarsi e diventare complementari, che però non sta ottenendo i risultati sperati, dal momento che gli ascoltirisultati più bassi rispetto all’ultima edizione condotta Barbara D’Urso. Intervistato dal Corriere, il presentatore ha parlato della sua vita privata privata e professionale, ricordando per prima cosa il suo esordio e il modo in cui è arrivato a Mediaset: Berlusconi dormiva poco: mi vide di notte e mi contattò per avermi a Mediaset. Pensavo fosse uno scherzo, vittima pure io di una candid camera. Ero ...