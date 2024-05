(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Dio è il mio" (Piemme) scritto da Don Cosimo Schena, non un libro di self help ma un volume in cui Dioper ognuno di noi un aiuto importante per riscoprire la bellezza della vita

Il presidente del Consiglio sta portando a termine uno dei punti più importanti del suo programma dil Governo Ogni promessa è un debito. “Dobbiamo fare in modo di far ripartire l’Italia col lavoro , togliendo il reddito di cittadinanza e dando speranza alle famiglie e a chi vuole lavorare e ... Leggi su (notizie)

"La messa tascabile", ora Dio diventa "coach" e fonte di meditazione - "Dio è il mio coach" (Piemme) scritto da Don Cosimo Schena, non un libro di self help ma un volume in cui Dio diventa per ognuno di noi un aiuto importante per riscoprire la bellezza della vita ...

Leggi su (ilgiornale)

Concertone di Taranto, Riondino contro la destra al governo: “Dagli anti-abortisti ai saluti romani, così l’inconcepibile diventa legale” - “Il generale Vannacci dice che i figli degli omosessuali devono essere rieducati e che nelle scuole italiane i disabili devono essere separati dagli altri. Il deputato di FdI, Federico Mollicone, sost ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)

La messa sbiadita: ormai in chiesa ci vanno in pochi. E tra i giovani solo uno su dieci - Non è più così. Le indagini sociologiche in America rivelano che l’appartenenza religiosa mostra crepe non irrilevanti. Mentre in Italia quel cattolicesimo popolare di massa, su cui puntavano ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)