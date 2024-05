La Cremonese stende il Pisa 2-1 e torna alla vittoria | ancora vivo il sogno playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Lasoffre fino all’ultimo istante, ma riesce a battere 2-1 uncoriaceo e conquista unache può diventare preziosa in chiave play off. In effetti la squadra di Stroppa consolida il quarto posto ea conquistare i tre punti per un successo che può restituire convinzione e serenità ai grigiorossi in vista della volata finale della serie B. Per cercare di ritrovare la forma migliore e complici gli impegni ravvicinati mister Stroppa si presenta al via con alcune novità, tra le quali spiccano la prima da titolare per Ciofani e la presenza di Buonaiuto dal 1’. I grigiorossi vogliono partire con decisione anche per offrire una bella soddisfazione al pubblico numeroso dello “Zini” nella giornata di festa (oltre 11.000 le presenze sugli spalti) e al 12’ Buonaiuto costringe Calabresi al fallo. Il Var ...