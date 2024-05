La campagna elettorale BlaBla Carl di Calenda | Io metto la macchina - voi pagate il caffè

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Laper le prossime elezioni europee entra nel vivo e i vari leader cercano nuovi modi di comunicare. E un'iniziativa singolare arriva da: il leader di Azione, che nei giorni scorsi ha annunciato che sarà tra i candidati in risposta alla discesa in campo della...

Arezzo , 30 aprile 2024 – Si è aperta ufficialmente ieri ad Arezzo la campagna elettorale di Alessandro Ghinelli , sindaco della città toscana candidato alle Elezioni Europee per la circoscrizione Italia Centrale come indipendente nella lista Forza Italia – Noi Moderati. Esponente di spicco del ... Leggi su (lanazione)

Caserta . Gli Azzurri si incontreranno sabato 4 maggio, alle ore 17.45, nella sala congressi dell’Hotel Plaza, sito a Caserta , in viale Lamberti. In vista delle consultazioni di sabato 8 e domenica 9 giugno, il Coordinamento provinciale ha chiamato a raccolta elettori e simpatizzanti per fissare ... Leggi su (casertanotizie)

È una battaglia a colpi di slogan e cartelloni. Più o meno riusciti. La campagna elettorale per le europee segue più strade, anche in relazione al leader che la porta avanti. La scelta del presidente del Consiglio di indicare solo il nome, “Giorgia” , sulla scheda elettorale è una “ottima scelta”, ... Leggi su (formiche)

Inizia a far danni la Giunta Regionale Sarda di sinistra: no alle fonti energetiche rinnovabili - La previsione normativa contenuta nel provvedimento, che dovrà passare dal Consiglio, ha dell’incredibile, e sembra figlia di un accanimento, visto negli ultimi mesi di campagna elettorale nell’isola, ...

Leggi su (viterbopost)

Salvini silenzia Vannacci : “Noi coppia luciferina” - ROMA. A turno, uno parla, l’altro annuisce. Entrambi sorridenti, in completo blu e camicia bianca. Se il generale non indossasse una cravatta a pois, si direbbe si siano messi d’accordo persino sul ve ...

Leggi su (ilsecoloxix)

Dietro gli annunci niente. Meloni per le europee lascia a bocca asciutta gli alleati - Ostruzionismo o no, questo temporeggiare fa molto comodo alla premier. E anche a Forza Italia. Perché la Lega nella campagna elettorale per Bruxelles potrà dire, sì, "stiamo per approvare l'autonomia" ...

Leggi su (huffingtonpost)