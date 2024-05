Kvaratskhelia sarà il punto fermo della rifondazione del Napoli De Laurentiis su di lui non farà sconti Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dedeve ricostruire ila partire dall’allenatore. I tre nomi chiave per la panchina delsono Conte, Gasperini e Pioli. Massimo Ugolini, giornalista Sky, riporta le statistiche che riguardano i tre allenatori. «Diciamo che qualsiasi scelta vorrà compiere il presidenteimportante e supportata da statistiche positive.Il vincente, cioè Antonio Conte, nell’era dei tre punti tra i 38 allenatori che hanno almeno 200 panchine in Serie A è quello che ha il maggior numero di vittorie. Poi c’è l’esperienza di Gasperini, secondo solo a Spalletti come numero di panchine in serie A e che presto potrebbe addirittura superarlo perché sono 3 le partite di differenza.Poi c’è un outsider di lusso, Pioli che è un allenatore ha vinto su una panchina importante come quella del Milan. Se la scelta dovesse cadere ...