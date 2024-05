Kim bocciato dai tedeschi Per la Bild ha fornito una prestazione catastrofica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo la partita di ieri sera, Kim avrà bisogno di un po’ d’analisi. I brasiliani del Real Madrid lo hanno mandato al manicomio. Prima la lettura sbagliata sul movimento di Vinicius che ha permesso a Toni Kross di mettere il compagno davanti a Neuer. Poi, sul 2-1 per il Bayern e a otto minuti dalla fine, ha atterrato in area di rigore Rodrygo. In altre parole, il 2-2 tra Real e Bayern è sulla coscienza dell’ex difensore del Napoli. Ladisastrosa di Kim condanna il Bayer al pareggio contro il Real Laha definito la sua”: “Particolarmente amara ladi Minjae Kim, rovina una partita che avrebbe messo il Bayern nelle migliori condizioni per il ritorno con due errori catastrofici!” Anche la Sueddeutsche sa perfettamente che se non fosse stato per Kim, il ...