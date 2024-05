Io dico Vannacci no | non è un mostro - ma che errore farne una bandiera

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Abbiamo chiesto a due autori di questo nostro sito di dibattere su “sì” – “no” per provare a capire pro e contro della sua candidatura e le reazioni che sta scatenando a destra e a sinistra.si, ono, questo è il dilemma. Con le sue tesi ampiamente discutibili, politicamente scorrette, e talvolta persino irricevibili, il più popolare tra i generali continua a dividere l’opinione pubblica e a far parlare di sè. Ormai non passa giorno senza che sui principali quotidiani venga in una qualche maniera tirato in ballo il suo nome, dipinto ora alla stregua di unda abbattere, ora di una guida spirituale a cui affidarsi. Perché, quando si parla di Roberto, le mezze misure proprio non sono ammesse. In nessun caso. Non è neppure minimamente ...