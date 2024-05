Inzaghi e non solo | Inter al lavoro anche per altri due rinnovi – SM

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Con la vittoria dello scudetto, l’pensa a come programmare la nuova stagione che partirà il prossimo agosto. Come spiegato da Sport Mediaset, l’lavora soprattutto aidi contratto come quello di– L’vuole ripartire: si pensa alla conferma in blocco della super potenza di, con il tecnico piacentino che corre verso il rinnovo fino al 2027 con adeguamento del contratto. Oltre all’allenatore nerazzurro, Marotta e Ausilio con calma dopo la fine dell’anno calcistico si siederanno a tavolino per definire – spiega Sport Mediaset –il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez e di Nicolo Barella. L’attaccante e il centrocampista saranno i due punti fermi dell’che verrà, con il ...

Morgan torna al Concertone del Primo Maggio di Roma dopo diversi anni, sul palco allestito quest’anno al Circo Massimo, canterà, come anticipa a Open, Si, certo l’amore, il singolo scritto da Pasquale Panella che anticipa un disco in collaborazione con lo storico autore, e un brano più pop, più ... Leggi su (open.online)

Hakan Calhanoglu è sicuramente uno dei grandi protagonisti di questa Inter, il vero e proprio faro del centrocampo nel suo ruolo da regista . Con prestazioni, sin dallo scorso anno, che lo hanno portato a essere uno dei principali interpreti del suo ruolo in Europa. A Copa 90 ha spiegato come tutto ... Leggi su (inter-news)

Stando a quanto risulta a Tvblog, l'ex allenatore dell'Inter sarà ... alle ore 21.00, contro l'Albania) saranno trasmesse in diretta ... il progetto è di promuoverlo come seconda voce delle telecronache ...

Significa che soltanto l'Inter ha fatto meglio. Io credo che Pioli meriti rispetto per quello che ha dato al Milan e per come si è comportato. Mi sembra che la sua conferma non sarebbe un ripiego. ...

