Internazionali d’Italia Roma 2024 | calendario femminile - programm - ora -i, copertura tv e diretta streaming in chiaro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il, le date, gli orari e latv del torneodeglidi, ina dal 6 al 19 maggio. Dopo aver abdicato lo scorso anno in favore di Elena Rybakina, la due volte campionessa Iga Swiatek tenterà di riprendersi il trono, insidiata però anche da Sabalenka e Gauff, ma non solo. Chi proverà a farsi largo nel main draw sarà Jasmine Paolini, protagonista di una prima metà di stagione strepitosa e determinata a consolidare quantomeno la top 10 nella Race. Al via anche tante altre azzurre, da Bronzetti a Trevisan, passando per Errani, Cocciaretto e numerose wild card. Si inizia lunedì 6 con gli incontri relativi alle qualificazioni, poi da martedì 7 sarà già tempo di tabellone principale, con le teste di serie che ...

Il Tabellone principale maschile delle pre-qualificazioni per gli Internazionali BNL d'Italia 2024 , evento in programma sulla terra rossa di Roma . Enrico Dalla Valle e Riccardo Bonadio rappresentano rispettivamente la prima e la seconda testa di serie del torneo, seguiti da Raul Brancaccio e ...

Il calendario , le date, gli orari e la copertura tv del torneo maschile degli Internazionali di Roma 2024 , in programma dal 6 al 19 maggio. L'osservato speciale al Foro Italico non potrà che essere Jannik Sinner, protagonista di un inizio di stagione fantastico con la vittoria dell'Australian Open ...

Jannik Sinner: sui social ha annunciato il ritiro dal Masters 1000 di Madrid. L'appuntamento è per gli internazionali di roma - Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Madrid condizionato dal problema all'anca degli ultimi giorni Dopo il consulto con il team e lo staff medico, il giocatore ha deciso di fermarsi. Ma gl ...

Sinner, come sta I problemi all'anca destra, il ritiro da Madrid e i dubbi per gli internazionali di roma - L'allarme era concreto e la decisione sembrava essere nell'aria dopo l'allenamento saltato nella giornata di oggi. Alla fine Jannik Sinner ha deciso di abbandonare il Madrid Open per ...

Sinner si ritira dall'Atp Madrid 2024 per i problemi all'anca: tornerà in campo a roma agli internazionali d'Italia ci sarà - Jannik Sinner, che ha preso questa decisione dopo essersi consultato con il suo staff, tornerà in campo per gli internazionali d'Italia, in programma a roma dal 6 al 19 maggio. "Sono molto dispiaciuto ...

