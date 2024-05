Inter - l’appello di Thuram ha successo | trovato il tifoso della fot - riceverà la maglia del francese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’attaccante dell’Marcusha individuato ilche, in occasione dei festeggiamenti per lo scudetto del 28 aprile, era stato fotografato con unamodificata. Il giovane aveva coperto con del nastro adesivo il nome di Lukaku sullacon il numero 9, scrivendoci sopra ‘’. Il giocatore nerazzurro era rimasto colpito dalla vicenda, lanciando un appello sul proprio profilo Instagram e chiedendo la collaborazione dei suoi seguaci per trovarlo. Oggi il ragazzo è stato. Si chiama Mattia Iaccio e ha ricevuto in regalo daunaautografata. SportFace.