Inter - il 1° maggio si lavora! Prime indicazioni per il Sassuolo ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Oggi 1°e l’ritorna al lavoro ad Appiano Gentile. I campioni d’Italia dovranno preparare la partita di campionato col. Simone Inzaghi farà qualche rotazione. LAVORO E? Dopo una domenica di grande festa e due giorni di pausa, l’questo pomeriggio (1°) ritornerà are per preparare la prossima sfida di campionato contro ildi Davide Ballardini. I neroverdi sono invischiati nella lotta per non retrocedere, visto il penultimo posto in classifica. E dopo il 5-1 di Firenze, dovranno necessariamente riscattarsi. Una sfida, che i nerazzurri giocheranno come sempre al massimo, non solo per onorare la competizione, già peraltro stravinta, ma per tre obiettivi non del tutto banali. In vista della gara ...