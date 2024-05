Inter-Fiorentina Femminile 2-2 - le pagelle | Bonfantini spicca 7,5!

(Di mercoledì 1 maggio 2024)termina 2-2. La squadra di Rita Guarino è a un passo dalla vittoria del match che vale un posto in Champions League ma all’ultimo minuto subisce la beffa viola. Di seguito ledi. CETINJA 6 – Nella prima frazione di gioco lala impegna di più, anche se per assurdo i gol arrivano tutti nel secondo tempo. Poche colpe sui gol subiti: le esecuzioni di Severini e Boquete sono estremamente precise.: difesa BOWEN 6 – Qualche sbavatura di troppo, soprattutto all’inizio del match, poi il difensore nerazzurro torna a fare buona guardia. ALBORGHETTI 7 – Il pilastro della difesa è lei: ...

L’Inter e Fiorentina impattano: l’Europa è ancora in piena discussione | Highlights - Prima di tutto i conti. La Fiorentina Women's non è in Europa, non matematicamente ma quasi. Il pareggio a tempo scaduto su calcio di rigore trasformato da ...

INTER - Thuram ha ritrovato il tifoso con la maglia di Lukaku - Marcus Thuram aveva chiesto aiuto per ritrovare un tifoso interista che, durante la festa per lo scudetto, aveva indossato la 9 che fu di Romelu Lukaku coprendo il nome del belga con quello del france ...

La Fiorentina femminile si salva nel recupero: con l'Inter finisce 2-2 ed è Champions League! - Un grande spavento e poi il sospiro di sollievo all'ultimo secondo. E' la storia di inter-fiorentina, che finisce con un pareggio per 2-2 strappato al 95' dalle viola, che portano a casa un punto ...

