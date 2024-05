Inter - come sempre un altro stile | complimenti al Parma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Mentre ancora tutti aspettiamo idel Milan per la vittoria del campionato da parte dell’, i nerazzurri mostranodi avere tutto un. E puntuali arrivano ialper la conquista della promozione in Serie A.– Con il pareggio per 1-1 sul campo del Bari e la sconfitta del Venezia per 3-2 a Catanzaro, iltorna ufficialmente in Serie A al termine di un campionato dominato in Serie B. Una promozione che sancisce il primo verdetto in vista della prossima stagione e inserisce gli emiliani tra le “nuove” avversarie che i nerazzurri affronteranno il prossimo anno per confermarsi campioni d’Italia. E proprio alla luce di questo traguardo, i nerazzurri dal ...