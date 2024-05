Inquinamento da plastica - 54 aziende producono la metà dei rifiuti globali

Contro l’inquinamento da plastica, particolarmente nei mari e negli oceani, non assistiamo a levate di scudi né alla enorme mobilitazione che ha da tempo messo nel mirino i combustibili fossili, come unica causa dei cambiamenti climatici e del l’inquinamento , secondo il dogma della cosiddetta ... Leggi su (thesocialpost)

Le autorità sanitarie hanno chiesto il ritiro dei Gelati Magnum per la presenza di schegge di metallo e plastica. Si tratta di un gusto specifico quello finito nel mirino della Fsa, che ha emesso l’allerta per il richiamo dei prodotti pericolosi. L’autorità irlandese per la sicurezza alimentare ha ...

Leggi su (quifinanza)