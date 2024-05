Indagato per lesioni Domenico Scarcella - il finanziere in pensione che ha sparato ai ladri in casa sua

Indagato per lesioni il finanziere in pensione che ha sparato ai ladri entrati nella sua villetta a Bergamo - E’ stato indagato per lesioni Domenico Scarcella, il finanziere 85enne in pensione che la notte di sabato 27 aprile ha sparato contro i due ladri entrati nella sua villetta di Longuelo, in provincia ...

Leggi su (milano.repubblica)

Longuelo, indagato per lesioni Domenico Scarcella, l'ex finanziere di 85 anni che ha sparato e messo i ladri in fuga - È indagato per lesioni Domenico Scarcella ... «Erano a una distanza di circa 80 centimetri, ho sparato in alto», la sua testimonianza. Il proiettile, esploso con un revolver calibro 38 detenuto ...

Leggi su (bergamo.corriere)

Longuelo, il rapinatore ferito accusa il complice: «Il raid, un’idea sua» - L’ex finanziere, secondo le sue parole, avrebbe sparato a breve distanza e «la luce era accesa ... l’ex finanziere è stato iscritto nel registro degli indagati, per lesioni. In sostanza un atto dovuto ...

Leggi su (ecodibergamo)