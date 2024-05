Incubo infortuni | il Brighton spende 250mila euro per Florian Pfab - medico dell’Eintracht Francoforte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non poteva che essere un club all’avanguardia come ila versarenelle casse, non per acquistare un giocatore bensì un. Il club di Tony Bloom si è infatti assicurato, a partire dal prossimo 1° luglio, le prestazioni di, 48 anni, che ricopre il ruolo di capo dello staffdella società tedesca dal 2019. Si tratta indubbiamente di una cifra alta per una sorta di “calciomercato dei medici” finora inesplorato, ma c’è da dire chenon è l’ultimo arrivato. Nel suo ambito è infatti considerato uno specialista e a dirlo sono i numeri. Specializzato nella prevenzione e nella cura dei problemi muscolari, da quando c’è lui (ovvero dal 2019) l’Eintracht è ...