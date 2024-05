Incidente mortale a Marmirolo | un ragazzo di 22 anni cade con la moto e viene travolto da un camion

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024)(Mantova), 1 maggio 2024 – Tragicostradale, questa mattina, in provincia di Mantova. Intorno alle 11.30 undi 22ha perso la vita lungo la provinciale per Roverbella, in territorio comunale di, a nord di Mantova. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell', il giovane, in sella a una, ha iniziato la manovra di sorpasso di un'auto quando, forse urtandola, ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto a terra. In quel momento, dalla direzione opposta sopraggiungeva unche trasportava latte alimentare. Il conducente non è riuscito a evitare il, che è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, anche con l’elicottero, ma per il ...