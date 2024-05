Incendio a Mercogliano - il sindaco D’Alessio | Disprezzo unanime per questo gesto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAmarezza nelle parole deldi, Vittorio, dopo l’al cantiere della scuola di via Amatucci. All’alba i carabinieri mi hanno avvertito dell’. Mi ha invaso un sussulto die contemporaneamente la preoccupazione, che ho subito manifestato al Comandante, che il blocco dei lavori rischi di non farci restare nei termini europei del finanziamento. Questa scuola è chiusa dal 2017, finalmente ne realizzeremo una nuova, non possiamo perdere questa opportunità. Non possiamo fermarci e, quindi, ho chiesto di disporre quanto prima il dissequestro del cantiere per proseguire con i lavori e mi impegnerò in questa direzione. Parlo un linguaggio diverso da quello violento e distruttivo. Ritengo che il ...