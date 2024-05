Inail - in tre mesi 191 denunce di morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Le denunce sul lavoro, presentate all'INAIL nel primo trimestre 2024, sono state 191, cinque in meno rispetto alle 196 registrate nel primo trimestre 2023 e 21 in meno sul 2019, 25 in più rispetto al 2020, sei in più sul 2021 e due in più sul 2022. Quelle per infortunio, presentate sempre nei primi tre mesi dell'anno in corso, sono state 145.130, in aumento dello 0,4% rispetto alle 144.586 del primo trimestre del 2023, del 12,8% rispetto a gennaio-marzo 2021 e del 10,9% rispetto a gennaio-marzo 2020, e in diminuzione del 7,9% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica, e del 25,2% rispetto al 2022.