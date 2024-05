Il preside è netto | Cellulari vietati a scuola La reazione degli studenti è clamorosa

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo mesi di polemiche e di discussioni, un dirigente scolastico ha optato per una scelta netta: ladi genitori e alunni è stata inaspettata In Italia la polemica è ancora aperta: giusto o no vietare l’utilizzo dei telefoni? Le associazioni scolastiche e i presidi si sono già esposti: anche il Governo ha preso posizione. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha precisato come nelle nuove linee guida, in via di elaborazione, venga specificato che “è opportuno evitare l’utilizzo dello smartphone (cellulare) nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado”. Nessun divieto all’utilizzo dei, ma una forte tendenza a sconsigliarli. Da sempre i dirigenti scolastici si interrogano sul modo in cui gestire i telefoniall’interno delle proprie ...

Pascale: «Berlusconi, la prima telefonata con "Sos ricarica". La verità sul bonifico di 20 milioni e la reazione quando gli dissi che sono lesbica» - Nessun rancore, solo gratitudine e qualche goccia di nostalgia. Francesca Pascale quando parla di Silvio Berlusconi si illumina ancora. A Belve, l'ex first lady ha raccontato alcuni aneddoti dei suoi ...

Leggi su (msn)

Come disintossicarsi dal cellulare Ecco i consigli degli esperti per il digital detox: “Sostituite lo smartphone con un telefono vecchio” - Esistono molti modi per fare una disintossicazione digitale: non è necessario aspettare una vacanza pe rintanarsi in qualche posto sperduto senza connessione, né comprare qualcosa di costoso Chiariamo ...

Leggi su (ilfattoquotidiano)

Lo staff di Xabi Alonso scopre che è passata la Roma ed esulta: la reazione brillante di De Rossi - "Roma! Sì, la Roma!". L'esclamazione non è dei tifosi capitolini oppure di anti rossoneri incalliti. No, a serrare il pugno e a sorridere di gusto per la soddisfazione sono Xabi Alonso e lo staff del ...

Leggi su (fanpage)