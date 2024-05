Il povero Fassino | la frase di Massimo Corsaro fa sbroccare Lella Costa - rissa a La7 | Video

(Di mercoledì 1 maggio 2024) ", lei è una persona che io apprezzo, ma quell'allusione sulmi è sembrata di pessimo gusto":, attrice e scrittrice, lo ha detto all'ex deputato nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. Il riferimento è al caso del deputato dem, accusato di essersi intascato un profumo nel duty free dell'aeroporto di Fiumicino. Le parole della, però, hanno fatto saltare dalla sedia, che ha risposto: "Allora su questo mi costringe a rispondere. Se al posto della stessa cosa l'avesse fatta Daniela Santanchè, questa sera non avremmo parlato di altro per tutta la sera, dalle 21 e 15 fino all'una di notte. Avremmo fatto solo interviste di tutti quelli che ...

Lella Costa a Corsaro: "L'allusione sul povero fassino è di pessimo gusto". E lui risponde così - Il dibattito tra Lella Costa e Massimo Corsaro: "Quell'allusione sul povero fassino è di pessimo gusto". E lui reagisce così: "Se la stessa cosa l'avesse fatta la Santanchè non avremmo parlato di ...

Leggi su (la7)

fassino, profumo che costa caro - Posso dire che provo un senso di profondo disagio per quello che sta accadendo a Piero fassino Ma non per la notizia di questi giorni e cioè del presunto furto di un profumo da 100 euro al duty free ...

Leggi su (italiaoggi)

Ex assessore non paga alimenti ma è assolto perché "troppo povero": Massimo Buscemi era nella giunta Formigoni - L'ex assessore lombardo Massimo Buscemi (giunta Formigoni) non ha pagato gli alimenti alla famiglia. "Troppo povero", ha detto ed è stato assolto ...

Leggi su (notizie.virgilio)