Il nuovo Mkhitaryan si vede in un dato che evidenzia il suo lavoro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’impatto dinella stagione dell’Inter è stato completo, nelle due fasi. E se le qualità offensive le ha sempre avute, in fase difensiva la sua crescita è davvero impressionante. IMPATTO COMPLETO –era e sempre sarà un giocatore di qualità. Da trequartista o da mediano, la sua capacità di creare gioco è insopprimibile. Ilperò ha aggiunto a questa dote innata la copertura del campo. In primis nella corsa, e infatti l’armeno risulta secondo tra i giocatori dell’Inter per km percorsi, dietro al solo Barella. Ma la sua crescita più notevole è in fase difensiva. Il suooscuro è uno dei segreti dei movimenti infiniti dell’Inter di Inzaghi. E lo possiamo quantificare coldei recuperi. MIGLIORE DELL’INTER – Il numero 22 nel corso di questa ...