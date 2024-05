Il lavoro? Per i giovani è solo all’ottavo posto fra le priorità della vita

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilè soltantonella scala dideicon meno di 35 anni, a pari merito con la fedeltà. E i ragazzi lo considerano soprattutto una fonte di reddito, un diritto e un modo per affermare la propria dignità e indipendenza. Orari flessibili e stabilità sono gli elementi che qualificano l’occupazione ideale, mentre si teme di essere sfruttati e di non avere più tempo per sé stessi. Sono alcuni dei tratti essenziali che caratterizzano la relazione tra ie il, come emergono dal Report FragilItalia “Ie il“, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, in base ai risultati di un’analisi su un campione rappresentativopopolazione italiana dai 18 ai 34 anni. Lo ...

Il lavoro è solo all'ottavo posto tra le priorità degli under 35. Che considerano ... Per i giovani, in base al Report "I giovani e il ...

Continua a leggere>>

...tassazione sulla busta paga di un lavoratore single e all' ottavo ...sposato con due figli in Italia ha una retribuzione pari all' 88% ...del lavoro pari al 120% e fino al 130% se si assumono giovani ...

Continua a leggere>>