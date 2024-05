(Di mercoledì 1 maggio 2024) Labattente di Roma non aiuta il concerto del Primo Maggio. Spettacolo interrotto adal via a causa di problemi tecnici. Noemi e Ermal Meta, conduttori della kermesse, provano a cominciare lo show e lanciano Giusi Ferreri, ma quest'ultima è costretta a ritirarsi dal palco...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-KOTOV DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KHACHANOV (5° match DALLE 11.00) 15:25 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra l’azzurra e la fresca diciassettenne russa. 15:21 Al termine di due combattuti ... Leggi su (oasport)

Una sequenza di scosse (lievi) una dietro l'altra ai Campi Flegrei : ancora in atto lo sciame sismico iniziato lunedì 29.Continua a leggere Leggi su (fanpage)

Aquilani: "Roma-Bayer Partita difficile ma De Rossi la preparerà al meglio" - pochi minuti prima del match contro la Cremonese, Alberto Aquilani, allenatore del Pisa e giocatore della Roma in passato, ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le parole dell'ex giallorosso, il ...

Leggi su (ilromanista.eu)

Il Concertone nel caos, stop a pochi minuti dall'inizio: la pioggia è troppa - La pioggia battente di Roma non aiuta il concerto del Primo Maggio. Spettacolo interrotto a pochi minuti dal via a causa di problemi tecnici. Noemi e Ermal Meta, conduttori della kermesse, provano a c ...

Leggi su (today)

Italo Cucci racconta Senna 30 anni dopo: "Non è stato divo mai" - Direttore di Autosprint e di Corriere dello Sport, Italo Cucci dedicò ad Ayrton un'edizione straordinaria intitolata "Hanno ucciso Senna" ...

Leggi su (autosprint.corrieredellosport)