Il caso del pistolero killer di delfini Negli Stati Uniti è caccia all’uomo - a quanto ammonta la taglia

Arresto movimentato a Canton, in Ohio, dove un uomo di 56 anni è morto mentre veniva ammanettato dalla polizia. "Non respiro", ha detto più volte prima di smettere di reagire Leggi su (ilgiornale)

Roma, 26 aprile 2024 – I soldi, si sa, sono importanti ma è altrettanto importante “spenderli bene”. Soprattutto quando le risorse non sono infinite e in particolar modo in guerra dove avere armi (spesso costosissime) adeguate è fondamentale. Gli aiuti militari all’Ucraina Il Congresso Usa ha ...

Leggi su (quotidiano)