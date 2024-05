Il boom degli audiolibri | chi guida la Top10 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Gli italiani hanno riscoperto l’amore per gli. E parte di quel successo si rispecchia anche nella nuovaproposta da Audible per esaminare i titoli più ricercati e ascoltati finora nel. Glicontinuano a guadagnare terreno. Cresce sempre più l’interesse nei confronti della fruizione formato audio di romanzi, saggi e racconti, spaziando tra i grandi classici e le opere di recente narrativa. Secondo quanto emerso dai dati raccolti di recente, gli italiani hanno aumentato l’utilizzo dinella propria quotidianità. In genere, come riporta Ansa, una sessione media di un utente può arrivare anche a 30 minuti di fruizione. Audible. Crediti: Ansa – VelvetMagComplice anche la pandemia, che ha favorito la riscopertaanche ...