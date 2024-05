Il 2 maggio fiorentina-club Brugge di Conference. Come cambia la circolazione - La gara si gioca allo stadio Franchi alle ore 21. Allo stesso orario anche il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari ...

fiorentina-club Brugge: probabili formazioni e dove vederla in tv - la Fiorentina è attesa da uno degli appuntamenti più importanti della stagione, ossia la semifinale d'andata di Conference League contro il Club Brugge in programma domani, giovedì 2 maggio alle 21, ...

Il mese di maggio non sia sprecato: i cambi al Torino siano decisi in fretta - Juric andrà via e al Torino arriverà un nuovo allenatore, questo ormai è scontato e il contrario lascerebbe tutti sorpresi. Per non far sì che chi siederà ...

