Horizon Zero Dawn sta per lasciare il PlayStation Plus | è in arrivo il remake o la remaster?

PlayStation is pulling its own blockbuster game from PS Plus - horizon zero Dawn will be removed from PS Plus Extra on 21st May, according to the game's listing on the PlayStation Store, as first spotted by reddit and verified by Eurogamer. Specifically, this is ...

Leggi su (eurogamer)

PS Plus Extra is Losing One of the Best PS4 Games Soon - One of the best PlayStation 4 console exclusive games is set to leave the PlayStation Plus Extra lineup on Tuesday, May 21.

Leggi su (gamerant)

PlayStation Plus: una grossa esclusiva starebbe per lasciare il catalogo, nuova versione in arrivo - Secondo quanto riferito, una grossa esclusiva Sony starebbe per lasciare il catalogo di PlayStation Plus, facendo pensare a un possibile remaster.

Leggi su (multiplayer)