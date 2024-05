Hockey Sarzana emoziona e lotta ma in semifinale passa il Lodi

(Di mercoledì 1 maggio 2024)(La Spezia) 1 maggio 2024 - Dopo una garante e combattuta Amatori Waskeninma l’Gamma Innovation merita l’onore delle armi e l’applauso sincero degli sportivi. Igiani hanno vinto gara 3 dei quarti di finale dei play off scudetto del campionato di serie A1 aggiudicandosi la sfida decisiva al Vecchio Mercato. Un confronto disputato mercoledì 1 maggio ma in programma martedì sera. All’appuntamento fissato ilnon si è presentato a causa della rottura del pullman in autostrada e la gara è stata rimandata di 24 ore. La partita è stata bellissima e dopo il 3 a 0 ospitesi è risvegliata per poi scivolare nuovamente sul 5 a 1. Nel finale ...

Sarzana (La Spezia) 17 febbraio 2024 - Gli scongiuri sono obbligatori e per gli scaramantici nel mondo dello sport determinate parole non vanno pronunciate fino a quando anche il match di ritorno non sarà concluso positivamente. Però l’ Hockey Sarzana Gamma Innovation ha senza dubbio mosso più di un ... Leggi su (lanazione)

La semifinale è il sogno che ha accompagnato la lunga notte rossonera. La vittoria ottenuta ai tiri di rigore contro Amatori Lodi tiene accesa la passione dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation, che ancora una volta nel momento in cui sembrava davvero finita si è rialzata in una sorta di Rocky ... Leggi su (sport.quotidiano)

Hockey su pista: rinviata a oggi alle 19 lo spareggio sarzana-Lodi. Bertolucci carico in vista delle semifinali - So questa sera si conoscerà il nome dell’avversario, perché la bella fra sarzana e Lodi che si doveva giocare ieri sera, è stata rinviata alle 19 di oggi per problemi al pullman del Lodi. Una ...

Lodi spreca e sarzana castiga ai rigori. Stasera terzo atto da “dentro o fuori“ - Il match decisivo tra Amatori Lodi e sarzana per accedere alle semifinali di Serie A1 si terrà stasera alle 20.45 a sarzana. Dopo la sconfitta in gara-2, i lombardi cercano la vittoria per continuare ...

HOCKEY L’Amatori torna a sarzana e stavolta è una sfida da dentro o fuori - Martedì sera la “bella” dei quarti di finale dei play off senza lo squalificato Antonioni: «L’aspetto mentale sarà importantissimo» ...

