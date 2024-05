Hasbro investe un miliardo di dollari nei videogiochi con quattro nuovi studi

Stelle al merito, ecco tutti i nomi dei lavoratori premiati - Primo maggio all’insegna dei riconoscimenti ai lavoratori: si è svolta questa mattina, presso il teatro Toniolo di Mestre, la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, onorificenza conc ...

Leggi su (nuovavenezia.gelocal)

The Idea of You, la recensione: Anne Hathaway per una rom-com come non se ne vedevano più - The idea of you, la recensione: dal bestseller di Robinne Lee arriva il film con Anne Hathaway sulla storia d'amore tra una gallerista 40enne e una giovane popstar. Su Prime Video dal 2 maggio.

Leggi su (movieplayer)

Stellantis conti in calo in attesa nuovi modelli. Tonfo in Borsa (-10%) - Milano, 30 apr. (askanews) - Stellantis chiude il I trimestre 2024 con ricavi e consegne in calo e un po' di pressione sui margini, ma guarda ...

Leggi su (notizie.tiscali)