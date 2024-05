Haochen Zhang - debutto sorprendente al Festival Pianistico | interpretazione sublime e passione infinita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bergamo. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Se con le parole possiamo ingannare, manipolare o tradire, con lo sguardo tutto questo è impossibile. Nemmeno il volto di, pianista cinese di fama internazionale, è stato in grado di mentire. Martedì 30 aprile, ospite del teatro Donizetti, ha debuttato al 61°Internazionale di Brescia e Bergamo, dedicato a Vienna e a tutti i compositori che devono la loro gloria a questa città. Si è presentato come un ragazzo composto, disciplinato e molto pacato, e lo si sarebbe potuto dare per tale se non fosse stato per gli occhi, po’ ribelli, che forse volutamente hanno tradito le intenzioni dell’artista. Collegati direttamente al cuore e all’anima, ogni muscolo del volto è stato trascinato dalla musica per tutto il concerto. Il resto del ...