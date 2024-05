Gps - sotto attacco gli aerei civili | la mossa di Putin scatena il terrore ad alta quota

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Rischio escalation tra Russia e Paesi Baltici dopo gli attacchi di Mosca ai Gps dei voli su Estonia, Lettonia e Polonia, che ora temono il peggio. A lanciare l'allarme l'analista Markus Jonsson, che negli ultimi giorni ha notato un'intensificazione delle attività di disturbo del segnale Gps nella zona del Mar Baltico. Le interferenze verrebbero lanciate da una stazione situata nell'oblast di Kaliningrad, l'exclave russa al confine con Lituania e Polonia, e da un'altra che invece si troverebbe a sud-ovest di San Pietroburgo. Proprio quest'ultima sarebbe responsabile degli attacchi più recenti ai voli finlandesi della Finnair sopra l'Estonia. L'interruzione dei servizi Gps ha iniziato a peggiorare dal giorno di Natale, quandoe navi in ??movimento nel sud della Svezia e in Polonia hanno perso la connettività proprio per via dell'interferenza dei loro segnali ...

ROMA L’ordine di Netanyahu di iniziare l’attacco Rafah ancora non è arrivato e con ogni probabilità non arriverà fino alla prossima settimana. Idf, le forze armate israeliane, proseguono i preparativi dell’offensiva, con lo schieramento decine di Carri armati e veicoli blindati al confine, di due ... Leggi su (quotidiano)

Spezia-Palermo, D’Angelo va all’attacco con le tre punte - L’allenatore aquilotto conferma il duo Falcinelli – Di Serio e aggiunge la fantasia di Verde La Spezia – Al calcio piace, di tanto in tanto, riproporre lo stesso menù. Possono cambiare protagonisti, s ...

Leggi su (ilsecoloxix)

1 maggio: Ricci (Cgil), Napoli città dei diritti inespressi - "Non è un caso che insieme a Cisl e Uil abbiamo trovato questo equilibrio sui temi del lavoro, della pace e della giustizia sociale perché pensiamo che in questo Paese mentre sono sotto attacco i diri ...

Leggi su (ansa)

1 MAGGIO, DE RANGO (CIMOP): “SANITÀ PRIVATA sotto attacco, IDEOLOGICO E BUROCRATICO: SIAMO IN CAMPO PER DIFENDERLA”. - Roma, 1 maggio 2024 – “Dignità e valore sono le due parole chiave per il 1 maggio 2024: la sanità privata è sotto attacco, ideologico e burocratico: la CIMOP sarà sempre in campo per difenderla”. Così ...

Leggi su (politicamentecorretto)