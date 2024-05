Giusy Ferreri & Bloom - video intervista Primo Maggio 2024 | Uniti per dare sfogo a visceralità artistica

MILANO – “ Bloom ” è la super band alternative rock formata da Giusy Ferreri , Max Zanotti, Roberta Raschellà e Alessandro Ducoli. Dal 26 aprile è in radio e disponibile in digitale “È la verità” (prodotto da GGF Music e distribuito da ADA Music), il brano che anticipa l’album di inediti di prossima ... Leggi su (lopinionista)

Dal 26 aprile in radio e in digitale è Uscito “È LA VERITÀ” , il primo brano di BLOOM , la super band alternative rock formata da GIUSY FERRERI , MAX ZANOTTI , ROBERTA RASCHELLÀ e ALESSANDRO DUCOLI , che anticipa l’album di inediti di prossima uscita. Sempre dal 26 è online il video del singolo. ... Leggi su (spettacolo.periodicodaily)

Concertone del primo maggio al via dopo 20 minuti per problemi tecnici per la forte pioggia - Dopo circa 20 minuti sull'orario previsto, per problemi tecnici causa pioggia, il Concertone del Primo Maggio prende il via con i Bloom, la band alternative rock formata da giusy ferreri, Max Zanotti, ...

Leggi su (spettacoli.tiscali)

giusy ferreri e i Bloom: "Insieme ci sfoghiamo in libertà" - Video - (Adnkronos) - Al concerto del primo maggio a Roma, al Circo Massimo, giusy ferreri presenta la sua nuova rock band e spiega la 'svolta'.

Leggi su (reggiotv)

Concertone del Primo Maggio bagnato. Inizio con pioggia e problemi di audio. La scaletta d... - AGI - La pioggia battente su Roma, crea i primi problemi di scaletta al Concertone del Primo Maggio. Dopo una serie di problemi audio, Ermal Meta ha cantato alla chitarra acustica alcuni pezzi, prima ...

Leggi su (msn)