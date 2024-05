Gelo a Madrid | Alcaraz eliminato in rimonta - impresa di Rublev!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Non ci sarà la tripletta per Carlosal Masters1000 di. Il tennista iberico, probabilmente condizionato dal dolore al braccio destro che è tornato a farsi sentire, si arrende ad Andreycon il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in poco più di due ore. Il russo è così il primo semifinalista del torneo nella Caja Magica, accantonando così un periodo altamente negativo, mentre per l’iberico una sconfitta del genere, giochicchiando dal secondo set, non lascia presagire nulla di buono per le prossime settimane. Già all’inizio della partita sembravano esserci un paio di tentennamenti. Il numero 8 al mondo infatti ha immediatamente una palla break a suo favore, ma gli viene annullata, e nel quinto giocotorna ad essere un po’ più sé stesso, giocando il suo tennis fantasioso. Arriva il break in suo favore nel ...