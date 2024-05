GdS – Napoli - rinnovo di Kvaratskhelia? Pronta un’offerta da 4 milioni di euro all’anno più bonus

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La Gazzetta dello Sport riporta notizie suldel contratto di Khvicha, attaccante del, con il Club Azzurro: C’è la questionedida risolvere in tempi stretti per… “In realtà c’è la questioneda risolvere in tempi stretti, per permettere al giocatore di andare a giocarsi il suo primo storicopeo con la Georgia con il morale a mille e senza altri pensieri. Quale occasione migliore di questa per incontrarsi e cominciare ad abbozzare le linee guida di un nuovo accordo? La posizione delle parti è nota La posizione delle parti è nota: Kvara vuole un ingaggio top, l’entourage di Kvara vorrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio e la richiesta di partenza sarà di 5netti più ...

Mauro Meluso lascerà il Napoli a fine stagione, il termine per il rinnovo del contratto con il club azzurro sarebbe scaduto . Il Direttore sportivo del … L'articolo Meluso lascerà il Napoli , scaduto il termine per il rinnovo proviene da ForzAzzurri.net.

napoli, chi resta e chi parte: sarà rivoluzione totale - Il napoli è pronto a una vera e propria rivoluzione, con solo due certezze assolute per la stagione che verrà: Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia. Da Osimhen in poi per tutti gli altri non c' ...

Trotta: "E' emerso il vero problema del napoli. Il Bologna nei singoli non è migliore" - Ivano Trotta, ex calciatore che ha vestito anche la maglia del napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio.

napoli, per Kvaratskhelia e Osimhen ancora lavoro personalizzato - Qualche dubbio per il napoli in vista dell'Udinese. Osimhen e Kvaratskhelia oggi hanno continuato a lavorare a parte ...

