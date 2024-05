(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Israele assumeràiniziativa per il ritorno deglima si sta preparando per l'operazione a". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoavaccompagnandolo nella visita al valico di Kerem Shalom da dove poi partono gli aiuti umanitari per Gaza. Quella di Blinken è la prima visita di un esponente dell'amministrazione di Joe Biden a Kerem Shalom che si trova, in territorio israeliano, a poca distanza da

L’esercito israeliano ha annunciato di aver ritira to tutte le truppe di terra combattenti dal sud della Striscia di Gaza , dopo circa 4 mesi di forti combattimenti. Solo la Brigata Nahal, spiegano i media locali, è rimasta sul posto con il compito di tenere in sicurezza il cosiddetto ‘Corridoio ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

gallant, ogni sforzo su ostaggi ma ci prepariamo per Rafah - "Israele assumerà ogni iniziativa per il ritorno degli ostaggi ma si sta preparando per l'operazione a Rafah". Lo ha detto il ministro della difesa israeliano Yoav gallant accompagnandolo nella visita ...

Leggi su (ansa)

Ultima chance. L'Egitto prova a frenare Israele su Rafah, sul tavolo la proposta per "i 33 ostaggi rimasti vivi" - Lo Stato ebraico mette in chiaro che se non si chiude stavolta tornerà all'azione. Anche Il Cairo, che schiera i big per il negoziato, dubita di riuscire a ...

Leggi su (huffingtonpost)

Bombardamento israeliano su Gaza: il momento in cui il missile colpisce le case - Trovati 283 corpi nella fossa comune all'ospedale Nasser a Khan Yunis. Un’auto investe due pedoni a Gerusalemme: «Attacco terroristico» ...

Leggi su (lastampa)