Gabriele e Valeria | Il gin made in Salento Da un viaggio l?idea per inventarci il lavoro

Torna da stasera su Sky alle 21.30 e in streaming su NOW Call My Agent – Italia 2. Seconda stagione delle avventure all’agenzia di spettacolo CMA di Roma. In cui un gruppo di agenti se la devono vedere con i loro clienti bizzosi e insicuri, i casting, le scritture, le shitstorm virali e i Festival ...

