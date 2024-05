Formula 1 | Vettel al volante della McLaren MP4 8 di Senna a Imola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Sebastiantornerà in pista in un fine settimana di1. Il tedesco quattro volte campione del mondo si metterà alMp4/8 di Ayrtondurante il fine settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna, per ricordare la leggenda motoristica brasiliana, scomparsa 30 anni fa.guiderà la monoposto con cuiha gareggiato nel 1993, l’ultimo anno conprima di trasferirsi in Williams. L’ex pilota di1 afferma: “Ayrtonnon era solo un pilota che apprezzavo moltissimo perché era una delle migliori performance mai viste, ma anche un uomo di grande compassione. Sono passati 30 anni dal suo incidente e vorrei rendere omaggio ad Ayrton. Sarò a ...