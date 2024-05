Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-PSG | semifinale andata Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ledi-Psg, match didelle semifinali di. La partita è in programma alle 21:00 di stasera, mercoledì 1° maggio. Al Westfalenstadion Edin Terzic e Luis Enrique cercheranno un risultato positivo in vista del secondo match in programma al Parco dei Principi. Dopo il doppio confronto nella fase a gironi, le duesono pronte a sfidarsi nuovamente. LE: in attesa PSG: in attesa SportFace.