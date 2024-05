Formazioni ufficiali Bari-Parma | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ledi, match della trentaseiesima giornata di. Alle 18:00 la capolista cercherà al San Nicola la promozione diretta, ma serve anche una combinazione di risultati. La squadra di Pecchia deve vincere in Puglia e sperare che Como o Venezia non vincano. Oppure se Como o Venezia perdessero, sarebbe sufficiente un pareggio. Ecco le scelte dei due allenatori. Le: in attesa: in attesa SportFace.