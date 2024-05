Fiume Veneto - operaio morto a 69 anni colpito da una gru | “A quell’età non si deve lavorare”

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La vittima dell'incidente si chiamava Ivo Bellotto ed era prossimo alla pensione. Autotrasportatore especializzato, viveva con la moglie in provincia di Treviso. Èil giorno prima della Festa dei Lavoratori.

Un 42enne è deceduto dopo pochi giorni di ricovero in seguito a un incidente sul lavoro. Il muratore era stato colpito alla testa da una Trave di ferro caduta da una gru nel cantiere di Monza.

A Monza un Operaio edile di 42 anni è morto dopo essere stato ricoverato per un trauma cranico. Era stato colpito da una trave di ferro staccata da una gru

Un Operaio è morto cadendo da una gru a Fiume Veneto in un incidente sul lavoro alla vigilia del Primo Maggio

A Firenze corteo con sindacati di base contro le morti su lavoro - dagli operai di via Mariti, i cui nomi sono stati tracciati con una bomboletta spray sulla recinzione del cantiere, a Luana d'Orazio, fino ai morti di Suviana, per i quali uno striscione chiede ...

Continua a leggere>>

Esplode una fabbrica di legname nel Vietnam, 6 morti e 7 feriti - Sei persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta in una fabbrica di legname nel sud del Vietnam, secondo quanto riportato dai media locali. (ANSA) ...

Continua a leggere>>

Gli incidenti sul lavoro del 2024: la strage continua - 24 GENNAIO, MACCARESE (ROMA) - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro nel comune di Maccarese, in provincia di Roma. La vittima, un 30enne stava lavorando per effettuare un intervento di ...

Continua a leggere>>