Firme falsificate - la denuncia dal partito di Rizzo | bomba sulle europee

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Unaper sostituzione di persona, il sospetto di una appropriazione dialtrui nella raccolta di sottoscrizioni per le liste delle elezioni. Il caso, potenzialmente esplosivo, ci porta a Giarre, comune siciliano in provincia di Catania. Un dirigente di Democrazia Sovrana Popolare,impegnato nella difficile corsa per raccogliere lenecessarie a partecipare alle elezioni dell'8 e del 9 giugno, si è presentato dai carabinieri, a Palermo, per presentare unache parte dalla "sparizione" di un certificato elettorale per la sottoscrizione della lista. Il documento sarebbe dovuto arrivare dal Comune di Giarre alma che, per la sorpresa del diretto interessato, risultava già inviato a sostegno di un'altra compagine. Il ...

Michele Santoro ha deciso di denuncia re il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per non aver provveduto “agli adempimenti previsti dalla legge elettorale per agevola re la raccolta delle firme ” per Pace Terra Dignità, la lista pacifista che l’ex conduttore tv guida in vista delle elezioni europee. ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Ennesima operazione della polizia locale di Giugliano , questa volta contro un truffatore. Scoperto un uomo che firmava ricorsi alle contravvenzioni della polizia locale di Giugliano per conto del padre morto . Giugliano , usava auto del papà morto e presentava ricorsi con firme false per non pagare ... Leggi su (teleclubitalia)

Assemblea dei soci Coldiretti: anche a Lecce la raccolta firme per la trasparenza sulle etichette alimentari - Si è svolta nella giornata di ieri, nell’Hotel Leone di Messapia a Cavallino. Oltre 500 soci si sono dati appuntamento per discutere dei temi attuali in materia di agricoltura ...

Leggi su (lecceprima)

Un milione di firme per una legge europea per capire cosa portiamo a tavola - Contro l’aumento del 75% in 10 anni di cibo importato in Puglia dai Paesi extracomunitari la Coldiretti ha lanciato la raccolta di un milione di firme per una proposta ... provenienti dalla Turchia”, ...

Leggi su (tarantobuonasera)

Europee, la denuncia di Democrazia Sovrana e Popolare: "Firma falsificata e usata per un'altra lista" - Una denuncia per sostituzione di persona, il sospetto di una appropriazione di firme altrui nella raccolta di sottoscrizioni per le liste delle elezioni europee. Il caso, potenzialmente esplosivo, ci ...

Leggi su (iltempo)