Fiorentina - gioia per la squadra femminile Dopo tre anni torna in Champions League

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 - "We are back", scrive lasui propri account social. Ed è proprio il caso di dirlo, perché con il pareggio per 2-2 sul campo dell'Inter ladi De La Fuente ha conquistato la matematica certezza di partecipare alla prossima edizione della Uefa Women's. Partita stregata, almeno sembrava, sulla falsariga delle ultime. Perché il traguardo era lì a portata di mano da settimane, ma era sempre sfuggito, anche in modo piuttosto clamoroso. La scorsa settimana il Sassuolo rimontò tre gol e in pochi minuti dal 4-1 si passò al 4-4 al Viola Park. Risultato finale che strozzò in gola ladella festa. Oggi la partita stava andando nello stesso modo. Inter avanti con Magull su rigore, poi il raddoppio di Bonfantini. Sembrava ...