Fiorentina-Brugge - Italiano | Pronti a battagliar - Nzola è tornato in gruppo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Vincenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, semifinale d’andata della Conference League 2023/2024: “Stiamo bene, soprattutto grazie all’ultima partita di campionato che ci ha ridato entusiasmo. Arrivare a preparare questa partita così importante con un atteggiamento positivo era fondamentale. I ragazzi stanno bene, siamo in tanti a disposizione e siamoper questa partita, che sappiamo tutti quanto sia importante. Sarebbe straordinario proseguire, siamoe.? E’in, domani farà parte di questa spedizione. Avere la rosa al completo è importante visto che si gioca ogni tre giorni. Più siamo, più possiamo fare prestazione“. “L’importante è concentrarsi ...

italiano: "STIAMO BENE: LA FINALE SAREBBE UN SOGNO. NZOLA C'È. IO AL TORINO SOLO CHIACCHIERE" - Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti (ore 21) i viola sono attesi dalla semifinale d'andata di Conference League e l'avversario di turno sono i belgi del Club Brugge ... la parola il ...

Leggi su (firenzeviola)

LIVE FV, italiano: "STIAMO BENE: LA FINALE SAREBBE UN SOGNO. NZOLA C'È. E SULL'E.LEAGUE..." - Giornata di vigilia in casa Fiorentina: domani infatti (ore 21) i viola sono attesi dalla semifinale d'andata di Conference League e l'avversario di turno sono i belgi ...

Leggi su (firenzeviola)

Fiorentina, le ultime dal Viola Park in vista del Brugge / VIDEO - Fiorentina in campo per preparare la semifinale di andata di Conference League. Al Franchi arriva il Club Brugge, avversario decisamente più ostico rispetto ai cechi del Viktoria Plzen. Gruppo al ...

Leggi su (firenzetoday)