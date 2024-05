Fiorentina-Brugge - Italiano | Non dovremo farci trasportare dall' emozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Firenze, 1 maggio 2024 - L'obiettivo è dellaè chiaro: tornare subito a giocare una finale europea, dimenticando la disfatta di Praga della scorsa stagione quando la coppa della Conference League venne alzata dagli inglesi del West Ham. Ma il tragitto da Firenze ad Atene, sede della finale di quest'anno, subisce necessariamente una deviazione: in Belgio, per l'esattezza a Bruges. Già perché gli uomini di Vincenzoper strappare il pass per l'ultimo appuntamento, prima dovranno vedersela con il Clubin semifinale. Il primo appuntamento è domani (giovedì 2 maggio) allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con il calcio di inizio previsto alle ore 21. Andata in casa, in uno stadio che va verso il sold out e con la presenza quasi certa anche di Rocco Commisso, e ritorno in Belgio la prossima settimana. Anche per ...