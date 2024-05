(Di mercoledì 1 maggio 2024) La pioggia del Primo Maggio 2024 non ha rovinato la "dell'Arno", a Marina di Pisa, nella sede della Lega Navale, dove icomunali di Firenzeconcluso la discesa del, scortati nell'ultimo tratto daiArno Pisa. E dove, quasi contemporaneamente, è statoda Gaia Checcucci, segretario generale dell'didell'Appennino Settentrionale, e da Frida Scarpa, assessore allo sport deldi Pisa, in rappresentanza del sindaco, Michele Conti, il secondod'intesa, promosso dall’stessa, nell’ambito delle iniziative della legge SalvaMare L'articolo proviene da Firenze Post.

Arezzo, 09 aprile 2024 – L'Arno, dalla sorgente del monte Falterona a San Giovanni, gode di buona salute. A dirlo i canoisti della ASD Canottieri Comunali Firenze , che stanno percorrendo l'intera asta fluviale e che sabato scorso hanno fatto tappa in Valdarno . Poche plastiche, buona cura delle ... Leggi su (lanazione)

Festa dell’Arno: arrivo dei canottieri che hanno sceso il fiume. Firmato il protocollo Autorità di bacino-Comune per le plastiche - MARINA DI PISA, BOCCA D’ARNO – La pioggia del Primo Maggio 2024 non ha rovinato la “Festa dell’Arno”, a Marina di Pisa, nella sede della Lega Navale, dove i canottieri comunali di Firenze hanno ...

Leggi su (firenzepost)

Debutto e vittoria per Palazzoli con la canottieri Ongina “Un sogno che si realizza” - Vittoria di squadra ed esordio personale in categoria. Il match casalingo contro Modena Volley (3-0) resterà un ricordo indelebile per Carlo Palazzoli, ...

Leggi su (piacenzasera)

Alberi e ricordi nel nome di Piergianni Minardi - ben si addice al modo in cui i familiari hanno deciso di ricordare Piergianni Minardi, Cavaliere della Repubblica ed ex vice-presidente della Croce Rossa di Cremona, socio fondatore del Lions Club ...

Leggi su (laprovinciacr)