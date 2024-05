Festa alla Strabenevento con bambini e famiglie - accompagnati da Titti e Gatto Silvestro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodeicon le propriequesta mattina per una gara speciale di podismo nell’ambito della. Un percorso dedicato e più agevole, partito alle ore 11:00 da piazza Santa Sofia, per stare sulle tracce dei ben più esperti e navigati partecipantigara principale, ma con tanta allegria. A dare supporto allo sforzo dei più piccoli si sono messi anche due celebrità mondiali autentiche, ovvero i celebri protagonisti di uno dei cartoni animati più seguiti da decenni da tante generazioni di spettatori, ovvero. L’Amatori Podismo Benevento dunque ha fatto nuovamente centro promuovendo non solo una gara complessa e importante come la, ma dando ...

PODISMO, CRESCE L’ATTESA PER LA XXXI EDIZIONE DELLA strabenevento DEL 1° MAGGIO. DIRETTA SU TV7 (VIDEO) - L’Amatori Podismo Benevento è poche ore dalla Stracittadina del primo Maggio. Attesi grandi numeri in termini di adesione e partecipazione per una delle due gare non competitive, aperte a tutti, la cu ...

Leggi su (tvsette)

PODISMO. CRESCE L’ATTESA PER LA XXXI EDIZIONE DELLA strabenevento IN PROGRAMMA IL 1° MAGGIO - L’ Amatori Podismo Benevento è lieta di invitare la città di Benevento alla partecipazione alla Stracittadina del primo Maggio, ovvero a una delle due gare non competitive, aperte a tutti, la cui part ...

Leggi su (tvsette)