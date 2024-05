F1 - appassionati ricordano Senna a Imola | deposta una corona di fiori con la scritta 30 anni di saudade

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il 1° maggio non sarà mai una data come le altre per glidi Formula 1, che ogni annola scomparsa di Ayrton, morto nel 1994 durante il GP di San Marino. Tante persone si sono radunate per l’occasione all’autodromo di‘Enzo Ferrari’, dove la statua del pilota è stata avvolta da una bandiera brasiliana ed unadiche recita ’30di’ è statasulle mani. Alle 14.17, ora esatta della morte del campione brasiliano, verrà osservato un minuto di raccoglimento. E’ stato infine allestito vicino al luogo dell’impatto un palco, dove saliranno per portare il loro saluto tanti personaggi di spicco. Presenti il vice presidente del consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri ...